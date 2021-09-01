‏اجتمع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي ووزير الصحة الإندونيسي بودي جونادي صادقين، اليوم (الأربعاء) مرئيا عبر تقنية الفيديو، لبحث التعاون الثنائي في المجالات الصحية والطبية.

وناقش الجانبان، أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة تداعيات جائحة فايروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وتضافر الجهود العالمية.

وأكد الثقفي، حرص المملكة على تعزيز التعاون المشترك مع جمهورية إندونيسيا ومختلف دول العالم، من أجل تجاوز تداعيات الجائحة.

واستعرض الثقفي الجهود المتواصلة والنوعية التي تقدمها المملكة في مسيرة التعافي من جائحة كورونا.

فيما تطرق الوزير جونادي، إلى أهمية التعاون الثنائي بين الرياض وجاكرتا في القطاع الصحي، في ظل الظروف الحالية، والحاجة إلى التكاتف وتبادل الخبرات، وتكثيف الجهود العالمية من أجل تجاوز هذه الأزمة.

وثمن جونادي جهود الجهات المعنية في المملكة من خلال محاربتها لفايروس «كورونا» وتقديم كافة التسهيلات والإجراءات الاحترازية اللازمة لجميع من يقيم على أراضيها، ووصفها جونادي بإنها خدمات صحية مميزة لخدمة الجميع لاسيما في سهولة ويسر الإجراءات للحصول على اللقاحات المضادة لكورونا، مشيراً إلى الخطوات الاستباقية والإستراتيجية الفعالة لمواجهة الوباء ما جعلها في قائمة أكثر الدول أماناً في ظل جائحة كورونا.

‏وأضاف وزير الصحة الإندونيسي أن بلاده سوف ترأس مجموعة العشرين العام القادم 2022 بعد إيطاليا وستعمل في التنسيق مع المملكة حول كافة الملفات وبخاصة الملف الصحي.