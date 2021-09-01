أعلنت وزارة الصحة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة للتطعيم ضد فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ويمكن التبديل بينها هي لقاحات «فايزر-بيونتيك» و«موديرنا»، و«أكسفورد-أسترازينيكا».

وأشارت إلى أن آلية التبديل بين لقاحات مطورة بتقنيات مختلفة ليست جديدة في علم تطوير اللقاحات، وتستخدم منذ عام 1990، ومؤكدة أن التبديل بين اللقاحات آمن بحسب النوع والفئة العمرية، إذ يُسمح بالتبديل بين اللقاحات وفقا لما يلي: للفئة من 12-18 عاما (التبديل بين فايزر وموديرنا)، وللبالغين (التبديل بين أسترازينيكا وفايزر، أو أسترازينيكا وموديرنا، أو فايزر وموديرنا).

وشددت «الصحة» على أن التبديل بين اللقاحات يؤدي إلى استجابة مناعية أكبر، ويساعد في مكافحة المتحورات، ويساعد في منع مقاومة الجسم للقاح، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، كما أكدت أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من مضاعفات متحورات الفايروس سريعة الانتشار.