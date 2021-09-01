أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء) تسجيل 185 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 301 حالة، ووفاة 7 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 544,634 حالة، من بينها 2931 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 867 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 533,151 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8552 حالة وفاة.

وأكدت «الصحة» أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، مشددةً على أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من مضاعفات متحورات الفايروس سريعة الانتشار.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.