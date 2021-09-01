إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم (الأربعاء)، طائرة مساعدات إلى تونس تحمل على متنها 2000 أسطوانة أكسجين طبي تمثل الدفعة الأولى من الأكسجين ومستلزماته، تم تأمينها عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ للإسهام في تلبية حاجات القطاع الصحي التونسي بما يساعد في تجاوز آثار جائحة كورونا «كوفيد-19».

وتأتي هذه المساهمة تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين.