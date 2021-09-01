أعلنت وزارة الحج والعمرة شراء تذاكر خدمة النقل للعمرة والصلاة اختيارية، إذ يمكن شراؤها إما عن طريق تطبيق «اعتمرنا» مباشرة «أون لاين»، أو الشراء عند الوصول إلى مركز التجمع، موضحة أن الشراء من المراكز متاح عن طريق البطاقات البنكية (الشبكة) أو المبالغ النقدية (الكاش).

وأفادت بأنه يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات للمواطن والمقيم وحامل تأشيرة الزيارة، من خلال تطبيق «اعتمرنا» والحجز في الموعد المراد على حسب توفر المواعيد، وذلك بعد تحديث الحالة في حساب توكلنا إلى (مُحصَن بالجرعتين، مُحصَن متعافي، مُحصَن بالجرعة الأولى وأكمل 14 يوما).

وأشارت «الحج والعمرة» إلى أن التذاكر التي يتم شراؤها عن طريق تطبيق «اعتمرنا» ستظهر ضمن تذاكر النقل في التطبيق وقد يستغرق ذلك بعض الوقت، وفي حال إلغاء التذاكر غير المستخدمة تتم إعادة المبلغ للحساب.

وأكدت أنه في ما يخص الحجوزات التي تتم عن طريق الفنادق، فإن الوزارة ليست لها صلاحية فيها.