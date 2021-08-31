أثار الهجوم الإرهابي على مطار أبها، غضب الدول العربية والإسلامية التي أعربت عن إدانتها واستنكارها لمحاولات مليشيا الحوثي استهداف المدنيين والأعيان المدنية ووصفت الهجمات بالعمل الإرهابي الجبان، وأكدت دعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.وأعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية، استهداف مطار أبها وأدانت محاولات المليشيا الإرهابية، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في منطقة نجران. كما استنكرت مملكة البحرين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محاولة الهجوم الإرهابي الجبان. وأكدت الخارجية البحرينية الوقوف في صف واحد مع المملكة، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة. من جهته، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، عن إدانته واستنكاره الشديدين محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها الدولي. إلى ذلك، أعربت جمهورية مصر في بيان لوزارة الخارجية عن إدانتها قيام مليشيا الحوثي باستهداف مطار أبها وجددت مصر، حكومة وشعبا، التأكيد على موقفها الثابت من مساندة المملكة في مواجهة استمرار هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المناطق المدنية.من جهته، استنكر البرلمان العربي هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية المتواصلة تجاه المملكة وأدانت حكومة جمهورية القمر المتحدة الاعتداء الذي ارتكبته مليشيات الحوثي الإرهابية، وأكدت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها تضامنها الكامل مع المملكة ضدّ كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.