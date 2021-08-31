بهدف متابعة وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، أغلق مراقبو صحة البيئة «10» منشآت غذائية وتجارية مخالفة للامتثال للاشتراطات الصحية والبروتوكولات الوقائية والاحترازية في «3043» جولة رقابية نُفذت خلال الأسبوعين الماضيين بمشاركة «4» جهات منها هيئة الغذاء والدواء.

وفي السياق أوضح رئيس البلدية المهندس هادي بن علي الدغريري، أن مراقبي صحة البيئة تمكنوا خلال الأسبوعين الماضيين من إغلاق «10» منشآت غذائية وتجارية لعدم امتثالها للاشتراطات الصحية والبروتوكولات الوقائية والاحترازية في «3043» جولة شملت مطاعم ومطابخ وكافتيريات وتموينات وغيرها، إلى جانب إتلاف «866» كيلوجراما من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وأخرى لبسطات مخالفة لا تتقيد بالأنظمة والإجراءات.

وأضاف رئيس البلدية المهندس «الدغريري» أنه تم تحرير «22» مخالفة مرصودة ما بين عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية وعرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، إضافة إلى تدني مستوى النظافة وسوء تداول وتخزين الأطعمة فضلا عن فتح نشاط بدون رخصة.