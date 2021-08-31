أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار محاولات مليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مطار أبها الدولي بطائرتين مسيرتين.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم بأن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت الوزارة وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.