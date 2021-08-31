واصل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي جولاته التفقدية لمتابعة أعمال معالجة التشوّه البصري بأحياء مدينة أبها وذلك ضمن جهود الأمانة لمعالجة مظاهر التشوّه البصري، وتعزيز دور القطاع البلدي في المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة وتحسين المشهد الحضري، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أخيرا بهدف تفعيل برنامج «جودة الحياة»، ضمن برامج رؤية المملكة 2030، حيث شملت الجولة التفقدية الوقوف على عدد من الطرق المحورية والمرافق العامة. وشدد الحميدي خلال جولته على تكثيف الرقابة الميدانية لضبط المخالفات ومعالجة الطرق والأرصفة المتهالكة وتكثيف الحملات لرصد المخالفات وإزالتها فوراً، حاثاً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة لتحقيق أهداف مبادرة رصد التشوهات البصرية ومعالجتها عبر حملة (#صور_وأرسل)، والتي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري عبر تطبيق «بلدي»، المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية للارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة.