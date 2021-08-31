أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بأنه نظراً لتغيب المتهم عاصم بن أحمد بن سليمان المشعلي، سعودي الجنسية عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 1443/01/02هـ، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الإثنين الموافق 1443/03/05 هـ الساعة التاسعة صباحًا.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.