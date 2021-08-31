التقى رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي اليوم (الثلاثاء)، بمركز الأمير فيصل بن خالد للمؤتمرات الطلبة المستجدين للعام الجامعي 1443هـ، بحضور وكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات والأقسام العلمية.

وألقى رئيس الجامعة كلمة خلال اللقاء، رحب فيها بالطلاب والطالبات المستجدين، راجيًا لهم دوام التوفيق في دراستهم في رحاب الجامعة وتحقيق أمنياتهم وطموحاتهم ليكونوا أعضاء فاعلين في صنع مستقبل مشرق لهم وللوطن. كما حثهم على الانضباط في الحضور، والجد والاجتهاد مع التقيد بالإجراءات الاحترازية وخطة العودة الحضورية الآمنة.

وأوضح الدكتور صفحي أن سوق العمل يتطلب إتقان المهارات الحياتية والمعرفية بجانب المؤهل العلمي، مما يتعين معه أهمية حرص الطلبة على اكتساب هذه المعارف والمهارات التي تتيحها وتوفرها الجامعة لطلبتها عبر برامج نوعية في مختلف المراحل الأكاديمية، لافتًا إلى أن الجامعة استحدثت هذا العام برامج أكاديمية جديدة كالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والقانون لمواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتحسين المخرجات للمواءمة مع متطلبات سوق العمل.

وقال إن الجامعة تمكنت بفضل الله ثم بفضل جهود ودعم حكومتنا الرشيدة بمتابعة مباشرة من وزير التعليم والنائب للجامعات والبحث والابتكار، من تحقيق قفزات نوعية وأن توفر لأبنائها وبناتها جميع الخدمات اللازمة التي تعينهم على دراستهم، في بيئة أكاديمية وتعليمية محفزة، مشيرًا إلى أن جامعة بيشة حاصلة على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة 7 سنوات وفي طريقها للحصول على الاعتماد البرامجي لأربعة برامج قريبًا.

يشار إلى أن اللقاء بالطلبة المستجدين اشتمل على عدة برامج تضمنت مساعدة الطلاب المستجدين في الحصول على المعلومات الخاصة بالحقوق والمسؤوليات الطلابية، وتعريفهم بنظام الدراسة في الجامعة، وما تقدمه أقسام ووحدات عمادة شؤون الطلاب، وكذلك التعريف بإجراءات استكمال قبول الطلاب بالجامعة، كإصدار البطاقة الجامعية، والتسجيل للحصول على المكافأة الشهرية.