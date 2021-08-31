وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش والدكتور سامي بن عبدالله العبيدي رئيس مجلس إدارة غرفه الطائف، مذكرة تفاهم تهدف للتنسيق لعمل ملتقى للتوطين بمحافظة الطائف ونشر الثقافة العمالية والقرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها.

وكذلك دعم تنفيذ ورش تدريب عامة ومتخصصة في مجالات العمل وتحقيق مستهدفات الرؤية ورفع المستوى المهاري لطالبي العمل من خلال التدريب بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل

ونشر الثقافة العمالية وقرارات التوطين.