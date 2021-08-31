أبرمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عقد شراكة مع إدارة مرور الطائف، وذلك في إطار التعاون البناء والمثمر مع مختلف القطاعات وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. وترسم هذه الشراكة توحيد الجهود بين الإدارة الحكومية لدفع عجلة التنمية في كافة المجالات، حيث وقع العقد من جانب تعليم الطائف المدير العام للتعليم طلال اللهييي، فيما وقعه من جانب إدارة مرور الطائف مدير الإدارة العقيد علي الشيباني، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنين، ومدير إدارة النشاط الطلابي، ومدير وحدة الشراكة، وعدد من ضباط إدارة المرور. وتهدف هذه الاتفاقية لتحقيق التعاون والتكامل بين التعليم وإدارة مرور الطائف، فيما يخدم المجتمع التعليمي ورفع مستوى الوعي المجتمعي والثقافة المرورية وتكثيف التوعية المرورية وتحقيق تنمية مستدامة لكل فئات المجتمع عامة ومنسوبي إدارة المرور والمجتمع التعليمي في الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف على وجه الخصوص. وتأتي هذه الشراكة انطلاقاً من برنامج التحول الوطني 2020 وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 وحرصاً من الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف على توفير متطلبات السلامة المرورية لجميع منسوبيها برؤية تهدف إلى تحقيق الأهداف والتوجهات الإستراتيجية لوزارة التعليم والإدارة العامة للمرور.