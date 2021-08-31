واصلت حالات وباء كورونا الهبوط، وسجلت وزارة الصحة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 221 حالة مؤكدة، وتعافي 386، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3174 منها 927 حرجة. وبينت الإحصائية اليومية للوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة منذ ظهور أول حالة بلغ 544.225، والتعافي 532.512 حالة. كما تم تسجيل 7 حالات وفيات ليصل الإجمالي 8539 حالة.ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفايروس.وشدّدت الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها؛ كونها السبيل الوحيدة لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، لافتةً أنها مهمة لتحقيق المناعة المجتمعية.