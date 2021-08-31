بلغت نسبة حضور الطلاب والطالبات مع انطلاقة العام الدراسي الجديد أكثر من 87% في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وبلغ عدد الزيارات الميدانية من قيادات التعليم والمشرفين أكثر من 12.193، فيما وصلت نسبة النماذج التشغيلية للمدارس ذات المستوى المنخفض 49%، والمستوى المتوسط 44%، والمستوى العالي 7%، بينما بلغت نسبة المستوى العالي جداً أقل من 1%.وانتظم الطلبة في الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاماً بمدارسهم لاستكمال العملية التعليمية، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة (وقاية). وشهد اليوم الثاني لبداية العام الدراسي الجديد زيادة في مستوى حضور الطلاب والطالبات الذين عادوا لمقاعد الدراسة بتفاؤل بعام دراسي مثمر، وخصصت وزارة التعليم جزءاً من الحصة الأولى في بداية اليوم الدراسي لتوعية وتثقيف الطلبة والطالبات بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية.وأكدت الوزارة على المعلمين والمعلمات توعية الطلاب والطالبات بأهمية الاستفادة من جميع القنوات والوسائل التعليمية التي أتاحتها الوزارة، مع الاستمرار في تفعيل آليات التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني، ومنصة «مدرستي» وتطبيقاتها للتعليم العام، ومنصة «روضتي» للطفولة المبكرة، وقنوات «عين» التعليمية، وكذلك أدوات التعليم الإلكتروني والبدائل التعليمية والأدوات والبرامج التفاعلية للتعليم المتزامن وغير المتزامن المناسبة لكل مرحلة دراسية؛ وذلك لزيادة تحصيلهم المعرفي.ويتابع مديرو المدارس بالتعاون والشراكة مع الأسر وأولياء الأمور الطلاب والطالبات الذين لم يحصلوا على جرعتين من لقاح كورونا، وحثهم على استكمال التحصين؛ لضمان سرعة انتظامهم في العملية التعليمية وعودتهم إلى مدارسهم، وذلك في ظل تزايد الإقبال على أخذ جرعتي اللقاح من طلبة التعليم العام.12.193 زيارة للمشرفين والمسؤولين49 % مستوى تشغيلي منخفض44 % مستوى متوسط7 % مستوىعالٍ1 % عالٍ جداً