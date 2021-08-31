استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشيخ خالد الدخيل، بمناسبة تعيينه رئيسًا للمحكمة، وهنأ الأمير خالد الفيصل الدخيل بتعيينه، متمنيًا له التوفيق في المهام الموكلة إليه.كما استقبل الأمير خالد الفيصل، مدير مكتب فرع وزارة الرياضة بالمنطقة المُعين حديثًا عبدالعزيز العبود.وهنأه بمناسبة تعيينه، متمنيًا له التوفيق في المهام الموكلة إليه، واستعرض مشاريع الوزارة المزمع تنفيذها في محافظات المنطقة والهادفة لتنويع الأنشطة الرياضية بما يتواءم ومختلف الميول.