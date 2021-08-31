نفذت أمانة جازان خلال الأسبوعين الماضيين 3043 جولة على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ والبوفيهات والتموينات بمحافظة صبيا، للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية.وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي الدغريري أن الفرق الصحية أغلقت «10» منشآت غذائية وتجارية لعدم امتثالها للاشتراطات الصحية والبروتوكولات، وقامت بتحرير 22 مخالفة تمثلت في عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، وعدم الاهتمام بالكشف عن تطبيق توكلنا للمتسوقين وعرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، إضافة إلى تدنٍ في مستوى النظافة وسوء تداول وتخزين الأطعمة فضلا عن فتح نشاط بدون رخصة، حيث جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.