أغلقت أمانة العاصمة المقدسة مستودعاً للمصاعد لعدم وجود ترخيص نظامي، إضافةً إلى مخالفة الاشتراطات البلدية.وأوضحت أن الفرق الرقابية تمكَّنت من ضبط المستودع المُخالف للاشتراطات بمنطقة أم الجود، وتم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في عدم وجود ترخيص نظامي، واستغلال المستودع في نشاط تربية المواشي بداخله، مبينةً أنه تم إغلاقه فوراً وسحب سيارة خاصة لشركة المصاعد واستدعاء صاحب المستودع لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.وفي منطقة المقرح ضبطت الفرق الرقابيّة ببلدية العمرة الفرعية محلاً لقطع غيار السيارات يُزاول النشاط دون الحصول على ترخيصٍ نظامي، حيث تم إغلاق المحل وإشعار صاحبه بمراجعة البلدية لتطبيق لائحة الغرامات البلدية.