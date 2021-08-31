تبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم (الثلاثاء) تحرير مخالفات على أصحاب المنشآت التجارية التي لا تلتزم بعرض ملصق «رأيك يفرق» على واجهة المنشأة.وكانت الوزارة أطلقت خدمة «رمز الاستجابة السريع» (QR code) من خلال ملصق «(رأيك يفرق) الذي يتطلب إبرازه، على واجهة المنشآت، مؤكِّدة أهمية التزام المنشآت بعرض الرمز، وبينت أنّ الخدمة تُتيح لأصحاب المنشآت التجارية تحديث بيانات منشآتهم، وإضافة العديد من المعلومات الجاذبة للعملاء، كما تتيح قياس مدى رضا العملاء عن الخدمات المقدّمة من خلال تمكينهم من تقييم جودة الخدمات عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع، ممّا يسهم في تحقيق التواصل الفعّال مع العملاء، والارتقاء بجودة الخدمات المُقدّمة.وحددت الوزارة 31 أغسطس موعدا لبدء رصد المخالفات على أصحاب المنشآت التجارية التي لا تلتزم بعرض ملصق (رأيك يفرق) على واجهة المنشأة، ويتم تحرير المخالفة بـ500 ريال على المنشآت المخالفة.شرعت بعض مواقع التجارة الإلكترونية في استغلال تطبيق مخالفة (رأيك يفرق) للترويج عن استخراجه مقابل 40 ريالا للمحل الواحد، وكشف خالد الفهمي أنه فوجئ برسالة نصية يروج فيها أحد الأشخاص للحصول على (رأيك يفرق) مقابل 40 ريالا. «لا أعلم صحة المنشور من عدمه أو كيفية استخراجه والإجراءات التي تم عبرها ولا أعرف سوى التواصل مع صاحب الإعلان في الموقع ودفع 40 ريالا بعد طباعته»، ويضيف عبدالكريم الشهري: الموقع المشهور بعرض الطلبات والبيع والشراء زادت مخالفاته ويعرض حاليا استخراج المنشور بمقابل مادي دون التقيد بباقي الإجراءات وصحتها وما إذا كانت ملتزمة بالقانون من عدمه.طالب مرتادو منصات التواصل الاجتماعي وزارة البلدية بإلزام الأمانات بتعليق منشور (رأيك يفرق) لقياس أدائها وتطورها والخدمات التي تقدمها، وأكد علي القحطاني أن الخطوة ستكشف الكثير من القصور في أداء الأمانات وعملها، خاصة في الأحياء التي تشهد قصورا في أعمال السفلتة والإنارة والنظافة.أما محمد الغامدي فقال: إن الأمانات بحاجة إلى منشور (رأيك يفرق)، معربا عن أمله في تطبيقه عليها للكشف عن جملة المعاناة مع الأمانات، مشيراً إلى معاناة أحياء مع النظافة وأخرى من ضعف السفلتة وظهور المياه الجوفية والسطحية، وعدم وجود شبكات تصريف لها أو لتصريف مياه الأمطار.