قدم مدير عام التعليم في محافظة جدة الدكتور سعد بن بركي المسعودي شكره وتقديره لمعلمي مدرسة الأمير سعود الفيصل المتوسطة التابعة لمكتب التعليم بالنسيم أثناء زيارته صباح أمس (الإثنين) للاطمئنان على بدء العام الدراسي الاستثنائي. وقال المسعودي: «المعلمون هم سر نجاح خطط وزارة التعليم لبداية ناجحة وفق الاحترازات الصحية بعد انقطاع دام أكثر من عام ونصف.. نشعر اليوم بسعادة غامرة بعودة الدراسة إلى طبيعتها وفق تنظيم عالٍ من مديري المدارس والمعلمين والإداريين ومكاتب الإشراف.. أنتم من تعول عليهم الدولة لبناء جيل واعٍ قادر على الاستمرار في البناء والنماء لوطن العزة والكرامة».وأضاف مدير التعليم، تعود الروح إلى الفصول الدراسية، وأرى اهتماماً كبيراً بتطبيق التعليمات التي وضعتها هيئة الصحة العامة «وقاية»، وهذا الاهتمام حقيقة يدل على مدى الوعي والمسؤولية لمتطلبات هذه المرحلة التي نعيشها حاليًا كونها تحتاج إلى عمل مختلف.