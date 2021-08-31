وقف مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل عقيل كدسه على سيرالتدريب في الكلية التقنية بجدة لتأهيل 8563 متدرباً والجهود الاحترازية، مؤكداً استمرار تطبيق كافة الإجراءات منوهاً بتعاون المتدربين والتزامهم ببروتوكولات التباعد الجسدي في القاعات والورش، وجهود الكلية في هذا الشأن. واعتمدت الكلية أسماء المقبولين في برامج الدبلوم والبكالوريوس الصباحية والمسائية للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1443هـ. وأكد عميد الكلية المهندس جميل عسلي أن الكلية أعلنت قبول 1861 متدرباً في تخصصات الدبلوم التي تضم التسويق، والإدارة المكتبية، المحاسبة، القوى الكهربائية، التقنية المدنية، التقنية المعمارية، إدارة الفندقة، السفر والسياحة، تقنية الإنتاج، ميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف، وتخصص السلامة والصحة المهنية. وكذلك تخصصات البكالوريوس التي تشمل القوى والآلات الكهربائية، الإنتاج الميكانيكي، ميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف، التشييد، الإدارة العامة، والمحاسبة.وأضاف عسلي أن الكلية أنهت كافة استعداداتها لبدء التدريب بالكلية بدءاً من أول يوم تدريبي لاستقبال 8563 متدرباً مستمراً وسط إجراءات احترازية مشددة وتدابير وقائية للحد من انتشار فايروس كورونا، ودعا المتدربين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.