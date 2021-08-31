انتهت شركة تطوير للمباني TBC المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشاريع وزارة التعليم، من توريد الأثاث المدرسي وتركيبه في 53 مشروعاً من مشاريع وزارة التعليم المتعثرة المسندة إلى شركة تطوير للمباني.ويبلغ عدد مشاريع وزارة التعليم المتعثرة المسندة إلى شركة تطوير للمباني التي انتهت من تنفيذها 79 مبنى، توفر مقاعد دراسية لـ57 ألف طالب وطالبة، بتكلفة إجمالية، بلغت 35 مليون ريال.وعلى صعيد الاستعداد للعام الدراسي الجديد ورّدت شركة TBC للمستودعات أكثر من 65 ألفمكيف، كما انتهت إدارة الصيانة بشركة TBC من صيانة اكثر من 18 ألف كرسي وطاولة في مدارس وزارة التعليم التي تتولى أعمال تشغيلها وصيانتها؛ لاستقبال العام الدراسي الجديد.