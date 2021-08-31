حذرت النيابة العامة الطلاب والطالبات من مغبة التعدي على خصوصيات الآخرين داخل المنشآت التعليمية، وتصوير زملائهم بكاميرا الجوال ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي أو الاحتفاظ بها في هواتف جولاتهم، وأكد المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني لـ«عكاظ» أن كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية سواء المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة سيعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى خمسمائة ألف ريال، وحال كون الجاني حدثاً يعاقب طبقاً للعقوبات المقررة في نظام الأحداث الصادر في 19/11/1429هـ، وعلى المتضرر المسارعة بالإبلاغ عن مثل هذا النوع من الجرائم عبر تطبيق «كلنا أمن».