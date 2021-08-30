توقع المركز الوطني للأرصاد فرصة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة (تؤدي إلى جريان السيول) على بعض مناطق المملكة قد تصحبها زخات من البرد وتيارات هابطة شديدة السرعة (تصل سرعة الرياح معها إلى 55 كم/ساعة) وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وذلك اعتباراً من يوم غد (الثلاثاء) وحتى السبت الموافق 4 سبتمبر 2021.

حيث يتوقع أن تتأثر كل من مناطق: عسير تشمل (أبها، خميس مشيط، محايل، المجاردة، رجال ألمع، بارق، تنومة، النماص، بلقرن، ظهران الجنوب، الحرجة، سراة عبيدة، بيشة، البرك). وجازان تشمل (جازان، بيش، أبو عريش، الطوال، صامطة، فرسان، فيفا، العارضة، الداير، هروب، الخوبة، الحقو). والباحة تشمل (الباحة، بلجرشي، المندق، الحجرة، قلوة، المخواة، العقيق). ومكة المكرمة تشمل (الطائف، ميسان، أضم، العرضيات).

في حين يتوقع أن يمتد تأثير الأمطار إلى أجزاء من منطقتي: مكة المكرمة تشمل (مكة المكرمة، الجموم، الكامل، خليص) والمدينة المنورة تشمل (المدينة المنورة، العلا، المهد، وادي الفرع، العيص). وذلك اعتباراً من بعد غد (الأربعاء) وحتى يوم السبت الموافق 4 سبتمبر 2021.