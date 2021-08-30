أنشأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً بوكالة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية مصلى خاصا لسنة الطواف للمعتمرين من الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وكالة التفويج وإدارة الحشود. وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أحمد البركاتي أنه تم تخصيص مساحات لذوي الإعاقة السمعية بتوسعة الملك فهد تستوعب أكثر من (٢٥) شخصا، وأن المصليات المخصصة لهم (مصلى الركعتين، مصلى أجياد الدور الأول، مصلى 64 بتوسعة الملك فهد)، مبينًا أن الرئاسة حرصت على توفير مسارات خاصة بهم وتسهيل كافة الخدمات التي تكفل الحماية والوقاية وتحقيق التباعد الجسدي وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتبعها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.