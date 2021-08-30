فيما وزعت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة أمس، المناهج التعليمية للمرحلة الثانوية للبين والبنات بعد وصول 40 ٪؜ فقط من الكتب المخصصة للعام الدراسي الحالي، لم يتسلم طلاب الصف الثالث المتوسط كتبهم التعليمية رغم انطلاق العام الدراسي.

وكشفت مصادر لـ «عكاظ» أن إدارة المستودعات بالإدارة حددت أمس (الأحد) لتسليم مدارس مكتب الشمال و(الإثنين) لمدارس مكتب الوسط، ويوم (الثلاثاء) لمدارس مكتب الغرب، ويوم (الأربعاء) لمدارس مكتب الشرق، ويوم (الخميس) القادم لمدارس مكتب الجنوب.

وسيتم توزيع وترحيل كتب مدارس محافظات الجموم والكامل وبحرة (الجمعة) القادمة.

«عكاظ» تواصلت بالرسائل والاتصال على المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم إبتسام الشهري حيث لم يتم الرد حتى وقت نشر الخبر لمعرفة اسباب تأخر المقررات.