انضم نحو 14 ألف طالب وطالبة لجامعة الطائف مع بداية العام الدراسي الجديد، فيما استؤنفت الدراسة في جميع الكليات والأقسام وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة بسبب جائحة فايروس كورونا. وطبقت جامعة الطائف الإجراءات الاحترازية المتبعة على منسوبيها وطلابها وطالباتها الذين تواجدوا اليوم في مقراتها، من خلال تنظيم دخولهم وخروجهم، والتحقق من تحصينهم عبر تطبيق (توكلنا)، وضمان التزام الجميع بالتباعد حفاظاً على سلامتهم. ورحب رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري بطلاب الجامعة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، خصوصا الطلاب المستجدين الذين بدأوا اليوم مرحلة جديدة في رحلتهم التعليمية لإعدادهم لحياتهم المستقبلية. وأعرب عسيري في كلمة بالمناسبة وجهها للطلبة عن فخر الجامعة بطلابها المستجدين. وأكد عسيري أن جامعة الطائف ستهيئ لطلابها المستجدين كافة الإمكانات، متمنياً لجميع طلاب وطالبات الجامعة مستقبلاً مشرقاً وحياة جامعية مليئة بالإنجازات. كما دعا جميع الطلاب إلى المبادرة باستكمال جرعات اللقاح، حفاظاً على سلامتهم ومن أجل عودة آمنة للدراسة الجامعية، مؤكداً أن التحصين بجرعتين ضد وباء كورونا المستجد (كوفيد ١٩) شرط أساسي لدخول الجامعة. كما قام بجولة على كليات الجامعة، للوقوف على استعداداتها وجاهزيتها لاستقبال الطلبة المستجدين، رافقه في الزيارة وكيل الجامعة الدكتور إبراهيم بن نافع القرني، ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور فيصل بن عبدالله المالكي.

كما بدأت جامعة الطائف، أمس (الأحد)، تنظيم الملتقيات الافتراضية لاستقبال الطلاب المستجدين، متضمنة برنامجاً تعريفياً يمتد لأسبوع. ويهدف برنامج الأسبوع التمهيدي المقام بالتزامن في شطري الطلاب والطالبات إلى التعريف بجامعة الطائف، وعرض المعلومات الأكاديمية، والكليات والأقسام والعمادات، واللوائح والأنظمة الجامعية وحقوق الطلاب وواجباتهم.