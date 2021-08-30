سيتضمّن خصومات تصل إلى 90% على مجموعة المنتجات الشاملة بما فيها الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية والصوتية والقابلة للارتداء

بعد نجاح عروض البيع المباشرة في كرنفال التخفيضات الكبرى الماضي، كشفت هواوي اليوم عن كرنفال العودة إلى المدرسة المنتظر في الأيام القليلة القادمة، والذي يأتي استكمالا للإصدارات السابقة من أحداث البيع المباشرة التي أقامتها هواوي في المملكة العربية السعودية. وسيتم عرض البث يوم الخميس 2 سبتمبر على قنوات هواوي السعودية الرسمية على فيسبوك، تويتر، ويوتيوب.

وسيشهد الحدث عروضاً وخصومات هائلة تصل إلى 90% على مجموعة مختارة من منتجات هواوي الكاملة بما فيها الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الصوتية والحواسيب والأجهزة اللوحية.

ويمثل هذا الكرنفال استمرار دخول هواوي القوي لسوق المبيعات المباشرة والتسوق الرقمي عبر الإنترنت، الذي شهد نمواً كبيراً في الآونة الأخيرة. وقد حققت أحداث البيع المباشر لهواوي إنجازات كبيرة حتى الآن.