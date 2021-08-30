أعلن المتحدث باسم وزارة التعليم، تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلاب الجامعات والتدريب التقني والمهني والتعليم العام ممن أكملوا (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين، وذلك رغبة في تمكينهم من أخذ كامل الجرعات، مع التأكيد على استمرار اقتصار الحضور للمنشآت التعليمية على مستكملي التحصين بجرعتين.كما أكد على دعوة الطلاب والطالبات، إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعتين، بما يحقق عودةً حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية، ووصولاً إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.