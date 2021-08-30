قسم عدد من مدارس مكة المكرمة حضور الطلاب إلى مجموعتين وأكثر، بحيث يحضر في كل يوم نصف عدد الطلاب ويحضر النصف الآخر في اليوم الذي يليه، تطبيقاً للعودة الآمنة للطلاب عبر تنفيذ البروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية.ورصدت «عكاظ» خلال جولتها الميدانية على عدد من المدارس توفير إداراتها كمامات ومعقمات وأجهزة لقياس الحرارة على مداخلها، وفرغت موظفين من الكادر الإداري للتأكد من الحالة الصحية لزوار المدرسة وطلابها، وشهدت المدارس زيارات مكثفة من قبل مشرفي إدارات التعليم ومسؤوليها من أجل التأكد والإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل عودة آمنة للطلاب.