انتظم 200 ألف طالب وطالبة أمس، على مقاعد الدراسة بمدارس جازان بعد ١٨ شهراً من إغلاق أبوابها، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان عودة حضورية آمنة.ورصدت «عكاظ» خلال جولتها على عدد من مدارس منطقة جازان انطلاق العملية التعليمية والإرشادية في المراحل الدراسية كافة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال إبراز الحالة الصحية في تطبيق توكلنا عند الدخول للمدرسة والتأكد من الحصول على جرعتي اللقاح، مع ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين عند الدخول والخروج من المدرسة، وفحص درجة الحرارة، والالتزام بالتباعد.وأكد قائد المتوسطة والثانوية بمدرسة مصعب بن عمير بأم الحجل موسى قحطاني، استقبال الطلاب حسب خطة معدة من قبل إدارة المدرسة في ظل الظروف الراهنة وذلك بعمل الاحترازات الصحية.وقد صنفت المدرسة من المستوى المتوسط بحيث يكون دوام الطلاب على مجموعتين كل مجموعة تحضر يوماً دراسياً.من جهة أخرى، استقبلت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان، أكثر من 7000 متدرب ومتدربة، وسط تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة.وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد عقيلي، بأنه تمت تهيئة المنشآت التدريبية التقنية كافة التي تشمل كليات التقنية للبنين في كل من مدينة جازان ومحافظات صامطة والدرب والداير والعارضة وفرعي الكلية في فرسان والعيدابي وكلية التقنية للبنات، إلى جانب خمسة معاهد للتدريب الثانوي الصناعي للبنين.