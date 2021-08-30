بدأ أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في تعليم منطقة تبوك أمس عامهم الدراسي الجديد، إذ استهل أكثر من 91 ألف طالب وطالبة في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي عامهم الجديد بالعودة إلى مقاعد الدراسة حضورياً في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، في 548 مدرسة.كما بدأ أكثر من 112 ألف طالب وطالبة في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية عامهم الدراسي «عن بعد»، حتى الوقت المحدد لعودتهم حضورياً، وذلك عبر منصة «روضتي» لرياض الأطفال ومنصة «مدرستي» للمرحلة الابتدائية.وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العُمري، أن الإدارة رصدت عودة الطلاب والطالبات من خلال اللجان الإشرافية، وانتظامهم بكل يسر وسهولة، لافتا إلى أن جميع المدارس قد تم العمل على تهيئتها منذ وقت مبكر من خلال لجنة الاستعداد مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اعتمدتها وزارة الصحة وهيئة «وقاية» ومتابعة تسليم المقررات المدرسية وتقديم كل الدعم في ما تحتاجه المدارس من خدمات في المجال الفني والمهني.