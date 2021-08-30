كشفت وزارة التعليم، أن المقررات التعليمية المخصصة للفصل الدراسي الأول، ستكون لتدريس الفصل الدراسي الأول وجزء من الفصل الدراسي الثاني، فيما ستكون مقررات الفصل الدراسي الثاني لتدريس جزء من الفصل الدراسي الثاني والفصل الدراسي الثالث من نظام الفصول الدراسية الثلاثة وفقًا لتقسيم كل مادة.وأكدت أن محتوى كتاب مادة اللغة الإنجليزية المقرر للصف الرابع الابتدائي سيدرس لطلاب الصفوف (الأول - الثاني - الثالث) في كتب مستقلة تحمل اسم البرنامج المشترك لتعليم اللغة الإنجليزية للصفوف الأولية. وألزمت المعلمين والمعلمات المختصين بتدريس مادة التربية البدنية والدفاع عن النفس بالرجوع إلى الأدلة التوضيحية من خلال منصة عين الإثرائية ومنصة مدرستي عبر الروابط التي حددتها الوزارة في الدليل التشغيلي للعودة الآمنة للدراسة هذا العام.