تابع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعدهم الدراسية أمس. فيما واصل مسؤولو تعليم حائل ومساعدوهم زياراتهم التفقدية للمدارس في اليوم الأول من بداية العام الدراسي الجديد؛ لمشاركة الطلاب عودتهم الحضورية، ومتابعة التزام المدارس بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة «وقاية» خلال اليوم الدراسي وتعزيز دور أولياء الأمور في التكامل والشراكة مع وزارة التعليم للوصول إلى اكتمال التحصين بجرعتين من اللقاح.وشهد اليوم الأول استقبال الطلاب وأولياء الأمور من قبل المعلمين ومديري المدارس، بعد أكثر من عام ونصف العام من توقف الدراسة الحضورية بسبب جائحة كورونا.وكانت وزارة التعليم ألزمت المدارس بتطبيق قواعد السلوك والمواظبة المحدثة لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية المعتمدة، واستبعاد الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد، وإلغاء الاصطفاف الصباحي، وإيقاف العمل في المقاصف أو الكافتيريا، بالإضافة إلى التقيد بفحص درجة الحرارة، والتأكد من ارتداء الكمامة، وتنظيم الدخول والخروج، وإعادة ترتيب الفصول بما يضمن التباعد، وكذلك منع تبادل الأدوات الخاصة بين الطلاب.