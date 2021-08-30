وزع البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بمحافظة لحج، أمس، أدوية ومعدات خاصة لعلاج وفحص الملاريا والضنك لعدد من المرافق الصحية بالمحافظة، وذلك بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وإشراف منظمة الصحة العالمية. وقال مدير برنامج الملاريا بلحج عادل السيد: «إن البرنامج قام منذ شهر مارس الماضي حتى اليوم، برفد عدد من المرافق الصحية بكميات من الأدوية الخاصة بالملاريا، إضافة إلى أجهزة الفحوص السريعة للملاريا وحمى الضنك والمقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة بشكل مجاني لجميع المرافق الصحية في المحافظة».