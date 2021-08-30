تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام) خلال الأسبوع الرابع من شهر أغسطس 2021 من انتزاع 1352 لغماً زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 45 لغماً مضاداً للأفراد، و159 لغماً مضاداً للدبابات، و1147 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة. ونُزع في محافظة عدن 79 لغماً مضاداً للدبابات و317 ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع تم نزع لغم واحد مضاد للأفراد، و34 ذخيرة غير متفجرة، ونزع لغمين مضادين للدبابات، و31 ذخيرة غير متفجرة في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف، إلى جانب نزع لغم واحد مضاد للدبابات و81 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.كما تمكّن فريق «مسام» من نزع 8 ألغام مضادة للدبابات و12 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، ونزع 103 ذخائر غير متفجرة في مديرية المسيمير بالمحافظة ذاتها.