بحث أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مع رؤساء البلديات التابعة لأمانة المنطقة، سير تنفيذ الخطط والحملات الميدانية لمعالجة التشوّه البصري، وتحسين المشهد الحضري في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، واستعرض معهم نسب، ومعالجات التشوّه.

وناقش أمين عسير خلال ترؤسه الاجتماع الدوري، معوقات معالجة التشوّه البصري، والحلول في أعمال إزالة عناصره لتحسين المشهد الحضري، فيما وجّه خلال الاجتماع كافة، البلديات بأن تسرّع وتيرة العمل من خلال آلياتها لمعالجة مظاهر التشوّه لما لهذا الملف من أهمية بالغة، وأهاب بالجميع بضرورة تحقيق إنجاز عال ضمن الأهداف والمرتكزات المحددة في خطة الأمانة وبلدياتها. وأكد أمين عسير، حرص الأمانة وبلدياتها على تحسين المشهد الحضري ضمن مبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للارتقاء بجودة الحياة، وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، مطالباً الجميع بمضاعفة الجهود وتكثيف الأعمال الميدانية.