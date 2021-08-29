انتظم أكثر من 70 ألف طالب وطالبة في بداية العام الدراسي الجديد بمختلف فروع جامعة طيبة، حيث تفقد رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني صباح اليوم (الأحد) سير العملية التعليمية داخل الجامعة في يومها الأول، مع توافد الطلاب والطالبات على مختلف الكليات وكذلك المسار الموحد بالجامعة في المدينة المنورة والفروع.

ووجه رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني كلمة بمناسبة بداية العام الجديد لطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وقال: «يطيب لي أن أرحب بكم في جامعتكم جامعة طيبة وأهنئكم بحلول العام الدراسي الجديد متمنياً لكم حياة أكاديمية ناجحة ومتميزة. ونرحب بكم في جامعتكم وقد أكملت جاهزيتها لاستقبالكم في بيئة دراسية وصحية ملائمة للعودة إلى قاعات الدراسة من خلال تجهيز القاعات الدراسية والمرافق العامة وصيانتها استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة لضمان استمرار العملية التعليمية بما يتوافق مع متطلبات السلامة العامة في ظل جائحة كورونا وعودة أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب إلى مقرات العمل والقاعات الدراسية في الجامعات، وتلقي جرعات اللقاح كاملة حيث إنها - وكما تعلمون - مطلب رئيسي لدخول المباني والمدينة الجامعية».

وقال الدكتور السراني في كلمته: «أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات اليوم أنتم تمرون بمرحلة من أهم مراحل حياتكم أوصيكم بالجدية والمثابرة والصبر والإرادة والعزم لتحقيق طموحاتكم والتحصيل والاستفادة من وقتكم، كما أن أبواب جامعتكم بكافة عماداتها وأقسامها وإداراتها مفتوحة لكم جميعاً لتيسير أموركم وحل أي مشكلات تواجهكم وذلك وفق التعليمات والأنظمة المعمولة».

وأضاف: «مرة أخرى، أرحب بكم جميعاً مستجدين أو عائدين لمقاعد الدراسة وأتمنى لكم رحلة دراسية ممتعة وحافلة بالعطاء والإبداع، ومزيداً من التحصيل العلمي مستغلين بذلك كافة الإمكانيات المتاحة في الجامعة التي سوف تساعدكم بإذن الله على تحصيل علمي راق ومثمر».

وأوصى الدكتور السراني أعضاء هيئة التدريس حيث قال: «أوصيكم بالطلاب والطالبات خيرا، والاهتمام بهم منذ اليوم الأول للدراسة والحرص على عكس الصورة المميزة والأهداف التي تسعى الجامعة لتحقيقها توافقاً مع مشروع التحول البرامجي بالجامعة ومواكبته لتحقيق رؤية المملكة 2030، ولأن عضو هيئة التدريس بالجامعة هو المحك الرئيسي في تحقيق هذا التقدم والإنجاز بخُلقه وحسن تعامله وعلمه، فإن ما تقدمونه لأبنائي الطلاب وبناتي الطالبات في مرحلتهم هذه سيكون له بالغ الأثر على أدائهم الدراسي وحياتهم العلمية والعملية، وعليه أوصيكم جميعاً ببذل كافة الجهود لتواصل جامعة طيبة مسيرتها العلمية والنهوض بالعملية التعليمية».