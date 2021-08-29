أكد متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد الحماد لـ «عكاظ» أن العمل (عن بُعد) لا يزال مستمراً ويعتبر نمط العمل عن بُعد من الأساليب الجديدة والحديثة التي أثبتت نجاحها وفعاليتها خلال فترة الجائحة ومكنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع الجهات الحكومية من الاستفادة من هذا النمط من خلال تحديد النسبة التي تراها الجهة مناسبة على أن لا تتجاوز هذه النسبة ٢٥ %؜.

وأضاف «الحماد» فيما يخص الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حول ما يستجد في ذلك يكمن في دور الجهات الحكومية في تطبيق ما يصدر من هيئة الصحة العامة وقاية حيال الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وأصدرت الوزارة بالتعاون مع وقاية أدلة إجرائية وبروتوكولات وقائية للقطاع العام والخاص للحد من انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19) في مقرات الأعمال، وتقوم هيئة الصحة العامة وقاية بشكل مستمر بتحديث هذه الإجراءات بما يحقق الأمان الصحي في مقرات العمل للقطاعين العام والخاص.

من جهة أخرى قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن منحنى الحالات المؤكدة والحرجة يشهد توجهاً إيجابياً، منوهاً أن نزول النسب المئوية إلى مستوى 85 % يعد أمراً مبشراً.

وأشار متحدث الصحة إلى أن تبديل اللقاحات آمن وفعّال، حيث تُشير بعض الدراسات إلى أنه يعطي تنشيطاً مناعياً أفضل.

وشدّد متحدث وزارة الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد بإذن الله لمواجهة التحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، وأنها مهمة لتحقيق المناعة المجتمعية، مؤكداً أنه يلزم الطالب الحصول على جرعتين بغض النظر عن إصابته سابقاً.

وأضاف «العبدعالي» أن جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة وصلت إلى 36016783 جرعة معطاة، في كافة مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ 587 مركزاً.

وأوضح «العبدالعالي» أنه تم تسجيل 208 حالات جديدة لفايروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (544004) حالات، من بينها (3346) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (952) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم (الأحد)، بمشاركة المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (532126) حالة بإضافة (393) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (8532) حالة، بإضافة (6) حالات وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.

من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية سعد آل حماد متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقرات العمل في القطاع الخاص، منوهاً أن هناك نسبة ممن بادروا لأخذ اللقاح في كل من القطاعين العام والخاص.

وأضاف: إن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية متواصلة للحد من انتشار فايروس كورونا وخلق بيئة عمل آمنة وصحية، حيث نتج عن هذه الجولات الرقابية منذ بداية عام 2021 م وحتى 22 أغسطس 2021م الوقوف على أكثر من 735000 منشأة للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذها للتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا وخلق بيئة عمل آمنة وصحية.

كما بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية التي ضبطتها الوزارة 8945 سُجلت على منشآت القطاع الخاص، وضبطت الوزارة 10465 مخالفة على الأفراد المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقرات العمل في القطاع الخاص.

وبلغ مجموع الإنذارات التي وجهتها الوزارة لمنشآت القطاع الخاص بشأن الإجراءات الاحترازية 57864 إنذاراً، كما بلغ عدد البلاغات الواردة للوزارة بشأن مخالفة الإجراءات الاحترازية 22223 بلاغاً، وبلغ إجمالي مخالفات الإجراءات الاحترازية سواءً على المنشآت أو الأفراد 19410 مخالفة.

وفيما يخص نسبة من بادروا بأخذ اللقاح في كل من القطاعين العام والخاص، أضاف قائلاً: «تُشكل نسبة المحصنين من موظفي وموظفات القطاع العام 97% من إجمالي عدد الموظفين، وتشكل نسبة المحصنين من العاملين والعاملات في القطاع الخاص 96% من إجمالي عدد العاملين».

لافتاً إلى أن ارتفاع نسبة المحصنين في القطاعين العام والخاص يشير إلى ازدياد نسبة الوعي بين الموظفين والموظفات، وارتفاع نسبة الأمان الصحي في بيئة العمل.

ودعا الجميع إلى الإسراع في المبادرة بالحصول على اللقاح، وذلك حفظاً لسلامة الجميع من هذا الوباء، مذكراً بأهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حتى بعد الحصول على جرعتين من لقاح كورونا.

وأهاب بالجميع أخذ المعلومات الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من مصادرها الرسمية، حاثاً على المبادرة بالإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في جانب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وعلى أي مخالفة تخص نظام العمل عبر تطبيق معاً للرصد المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الرقم الموحد 19911 أو من خلال أي من قنوات الوزارة الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.