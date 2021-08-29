اختتمت وزارة العدل معرض الثقافة العدلية «معرفة وإثراء» في مدينة أبها، الذي استهدف التوعية بالحقوق والواجبات القانونية، وتوضيح طريقة الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، إضافة إلى نشر الوعي بآليات عمل المنظومة العدلية.

وبيّنت الوزارة أنه استفاد من المعرض أكثر من 24 ألف مستفيد ومستفيدة، وقدم أكثر من 250 ألف معلومة عدلية متنوعة.

وأوضحت وزارة العدل، أن المعرض يأتي في إطار مبادرة «إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية»، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.

وأشارت الوزارة إلى أن المعرض اشتمل على مجموعة من المنصات، منها منصة الأحوال الشخصية التي تقدم معلومات إثرائية في الأحوال الشخصية تشمل الحقوق الأسرية وحقوق المرأة، ومنصة الأنظمة، لعرض تفاصيل الأنظمة بطريقة مبسطة وواضحة، إلى جانب منصة ناجز، التي تستعرض النقلة النوعية الإلكترونية في الخدمات العدلية والقضائية، وكيفية الاستفادة منها.

وضم المعرض كذلك منصة الطفل، التي تقدم معلومات قانونية تتضمن الحماية القانونية للطفل والتوعية بحقوقه، ومنصة القضاء المتخصص وتقدم عرضاً شاملاً عن المحاكم المتخصصة واختصاصاتها خصوصًا المحاكم العمالية، ومنصة الصلح التي تعرف بالصلح وقيمته وأثره المجتمعي.

وقام على المعرض مجموعة من موظفات وزارة العدل المتخصصات في مجالات عدة، عملن على استقبال الزوار والتعريف بالإجراءات والأنظمة المعمول بها في القطاع العدلي.

يذكر أن النسخ السابقة من المعرض شهدت إقبالًا كبيراً، واستفاد منها أكثر من مليون مستفيد ومستفيدة، وأقيمت في عدد من النقاط الحيوية بمختلف مناطق ومدن المملكة.