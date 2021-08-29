حفّز أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز اليوم، أبناءه الطلاب والطالبات بالمنطقة، خلال كلمة وجهها لهم بمناسبة العام الدراسي الجديد.

وقال فيها: «أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات أنتم بعد الله سواعد النهضة ومرتكزات التنمية لتحقق قيادتنا الرشيدة رؤيتها الطموحة ومستقبلها الواعد، وأملها القريب، مفتخراً بما حققته قيادتنا الرشيدة - أيدها الله، في مواجهة وتصدي فايروس كورونا منذ أن اجتاح البلاد وسرعة اتخاذ قراراتها في الحفاظ على سلامة جميع مواطني ومواطنات وأبناء وبنات المملكة».

وأوصى المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات من أبناء المنطقة جميعهم في الجد والاجتهاد، وشحذ الهمم والوصول للتميز والإبداع، وأن تكون هذه البداية التي جاءت بعد توقف طويل خير محفز لهم لتحقيق تطلعات القيادة التي تبذل الغالي والنفيس في دعم التعليم ومنسوبيه وطلابه، داعياً للجميع التوفيق والنجاح.