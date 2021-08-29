أشرف رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي صباح اليوم (الأحد) على تطبيق خطة العودة الحضورية الآمنة في أول يوم دراسي في فروع الجامعة ببيشة وبلقرن والنماص وتثليث، مشيدًا بانضباط منسوبي الجامعة وتقيد الطلاب والطالبات بالتعليمات والبروتوكولات الصحية المعتمدة.

ورحب رئيس الجامعة بالطلاب والطالبات، مهنئًا المستجدين منهم على انضمامهم لهذا الصرح العلمي وأحد معاقل العلم في وطننا الغالي والذي حرص على توفير بيئة تعليمية جامعية صحية وآمنة ومميزة، مشيرا إلى دور أعضاء هيئة التدريس وثقته في أن يكونـوا العنصـر المهـم فـي تحقيـق أهـداف الجامعـة ورسالتهـا وتذليل كافة الصعوبـات والعقبـات التـي تعترض طلبة الجامعة لتحقيق النجاح والتفوق.