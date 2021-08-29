بدأ أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في تعليم منطقة تبوك، اليوم الأحد، عامهم الدراسي الجديد إذ استهل أكثر من 91 ألف طالب وطالبة في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي عامهم الجديد بالعودة إلى مقاعد الدراسة حضورياً في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، في 548 مدرسة.

كما يبدأ اليوم أكثر من 112 ألف طالب وطالبة في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية عامهم الدراسي «عن بُعد» حتى الوقت المحدد لعودتهم حضورياً، وذلك عبر منصة «روضتي» لرياض الأطفال ومنصة «مدرستي» للمرحلة الابتدائية.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن الإدارة رصدت عودة الطلاب والطالبات من خلال اللجان الإشرافية، وانتظامهم بكل يسر وسهولة، مؤكداً أن جميع المدارس قد تم العمل على تهيئتها منذ وقت مبكر من خلال لجنة الاستعداد مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اعتمدتها وزارة الصحة وهيئة «وقاية» ومتابعة تسليم المقررات المدرسية وتقديم كل الدعم فيما تحتاجه المدارس من خدمات في المجال الفني والمهني.

وتمنى مدير تعليم تبوك للجميع عاماً دراسياً مميزاً وحافلاً بالإنجازات في ظل ما يشهده التعليم في بلادنا من دعم وعناية من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - والمتابعة المستمرة للخطة التنفيذية لبداية العام الدراسي في المنطقة من سمو أمير منطقة تبوك والتوجيهات المستمرة من معالي وزير التعليم في الحرص والاهتمام ببرامج وخطط تطوير التعليم ومواكبته للرؤية الوطنية.