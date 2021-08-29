إنفاذاً لتوجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بشأن حث كافة المواطنين والمقيمين لأخذ جرعتي اللقاح والتقيد بالاحترازات الوقائية، شهد محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي، اليوم (الأحد)، ورشة عمل بحضور مديري الإدارات الحكومية والمشايخ والأعيان بمقر المحافظة. وتمت مناقشة دور شرطة المحافظة في تطبيق التعليمات بحق المخالفين والممتنعين عن لبس الكمامة في الأماكن العامة، ومناقشة دور إدارة التعليم في النشر والتوعية بضرورة تطبيق الاحترازات وحث المعلمين والمعلمات والكوادر الإدارية والطلاب والطالبات على أخذ اللقاح ودور البلدية في النشر والتوعية في الميادين لأخذ التطعيمات وتطبيق الاحترازات في الأماكن العامة والأسواق والميادين. ودور المشايخ والنواب في إبلاغ جميع أفراد قبائلهم بأخذ الجرعات واتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية. ودور القطاع الصحي في تكثيف الفرق الصحية لإعطاء التطعيمات لأفراد المجتمع، ودور إدارة المساجد والدعوة والإرشاد إبلاغ الأئمة وخطباء الجوامع الجمعة القادمة لحث جميع فئات المجتمع المستهدفة على أخذ جرعتين من اللقاح.