استقبلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم طلابها وطالباتها «المحصنين» من المرحلتين المتوسطة والثانوية، بفعاليات متنوعة؛ ترحيباً بعودتهم للدراسة الحضورية، ومن خلال منصة مدرستي للمرحلة الابتدائية ومنصة «روضتي» لرياض الأطفال، وسط تقيد والتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية، بما يضمن عاماً دراسياً مكتمل التجهيزات.

وشارك مدير عام تعليم القصيم محمد الفريح الطلاب في أول يوم دراسي، مقدماً لهم باقات الورود احتفاء بعودتهم إلى مقاعد الدراسة، كما دشن الأسبوع التمهيدي، وبرامج التهيئة الإرشادية للطلاب والطالبات، ووقف ميدانياً على تجهيزات المدارس لاستقبال الطلاب في أول يوم دراسي، واطلع على الإجراءات الاحترازية وتوفر المعقمات والكمامات الطبية، والتقيد بالتباعد الجسدي عبر توزيع مقاعد الدراسة داخل الصف الواحد، وتحديد المسارات والممرات الآمنة داخل المدارس والمجمعات التعليمية، إلى جانب الإشراف على سير العملية التعليمية ضمن بيئة مدرسية صحية وآمنة.

وشددت الإدارة العامة على مراعاة الكثافة الطلابية، كما حثت جميع الطلبة على استكمال الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال يومهم الدراسي، إلى جانب أهمية البداية الجادة والحرص على تنمية مهاراتهم وقدراتهم بما يكفل عاماً دراسياً ناجحاً.