التقى محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي، اليوم (الأحد)، مدير الأحوال المدنية بالمحافظة يحيى علي الشهري لتفعيل مبادرة «نأتي اليك» التي تُقدم فيها خدمات الأحوال المدنية لمنسوبي الدوائر الحكومية والقطاع الخاص من خلال العربات والحقائب المتنقلة. وأكد محافظ محايل أن عدداً من الموظفين استفادوا من تلك الخدمات مقدماً شكره للجهود التي تقوم بها الأحوال المدنية بالمحافظة متمنياً لهم التوفيق والسداد.

يذكر أن مبادرة «نأتي أليك» تسهم في اختصار الوقت والجهد على منسوبي الجهات الحكومية خلال خدمتهم في أماكن وجودهم في مقر أعمالهم دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.