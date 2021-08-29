تابع محافظ سراة عبيدة مسفر آل محضي ميدانياً، صباح اليوم، الانطلاقة الحضورية الآمنة للطلاب والطالبات للعام الدراسي الجاري، وذلك خلال زيارته لثانوية الملك فهد بالمحافظة، بمرافقة مدير تعليم المحافظة الدكتور حسن العلكمي، فيما اطلع على الإجراءات الاحترازية الوقائية المعتمدة من هيئة الصحة العامة «وقاية»، والنماذج التشغيلية للمدرسة، واطمأن على سير العملية التعليمية، منوهاً بالدعم السخي من القيادة الرشيدة، والجهود المميزة التي تبذلها وزارة التعليم حتى أصبحت عودة الطلاب والطالبات في هذا اليوم حضورية آمنة، منوهاً بالحضور المميز والحماس لدى الطلاب منذ اليوم الأول، والذي يسهم في تعزيز النجاح في الميدان التربوي. وأكد محافظ سراة عبيدة، سمو الرسالة العظيمة التي يحملها المعلم والمعلمة من خلال مهنتهم الشريفة في تعليم الأبناء، وغرس القيم النبيلة وحب الوطن، والتفاني والتضحية من أجله في نفوس الطلاب والطالبات، ليكونوا أعضاء فاعلين في خدمة الدين ثم المليك والوطن، ويسهموا بدورهم في استمرار نهضته التنموية والحضارية.من جهته أكد مدير التعليم في المحافظة، أن إدارة التعليم استعدت منذ وقت مبكر لانطلاقة العام الدراسي الاستثنائي، وفق الخطط المعتمدة من وزارة التعليم، مشيراً إلى أن الخطط الإشرافية تضمنت مشاركة كافة المشرفين والمشرفات في انطلاقة الدراسة والوقوف ميدانياً وذلك بزيارة المدارس والاطمئنان على سير الدراسة بما يضمن تحقيق الانطلاقة المثلى والمتميزة للعام الدراسي مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة.