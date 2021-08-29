شارك متطوعون ومتطوعات من القريات في حملة معالجة التشوّه البصري وصيانة عدد من المرافق العامة وطمس الكتابات المشوّهة للمظهر العام بالحدائق والمرافق العامة في المحافظة. وأوضح رئيس بلدية القريات المهندس فهد العنزي لـ «عكاظ» أن المشاركة تأتي للإسهام في الحد من ظاهرة التشوّه البصري بالمحافظة، وتعزيز قيم المحافظة على المكتسبات، ورفع الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية، مؤكداً حرص البلدية واهتمامها على أن تبقى مرافقنا العامة نظيفة.وأثنى العنزي على الجهود المبذولة من المتطوعين والمتطوعات معبراً عن إيمانه بدورهم كشريك مهم في تحسين الخدمات البلدية، لافتاً إلى وجود العديد من الملاحظات التي تتطلع البلدية لمشاركة المتطوعين والمساهمة في معالجتها.