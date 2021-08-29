يدخل اليوم (الأحد) قرار توطين الوظائف التعليمية بالمدارس الأهلية والعالمية حيز التنفيذ، بعد انتهاء المهلة التي منحتها وزارة الموارد لملاك المدارس لترتيب أوضاعها.‏وأكدت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ القرار، وتطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة. وكشفت الموارد في وقت سابق لـ«عكاظ» أن توطين المهن في منشآت قطاع التعليم العام الأهلي وفقا للمسميات الواردة في الدليل الإجرائي، سيتم تطبيق نسب التوطين فيه على المهن التعليمية الواردة في الدليل الإجرائي على النحو التالي، تعليم البنات نسبة توطين التعليم الأهلي ٩٠٪، التعليم العالمي ٨٠٪، وفي ما يخص تعليم البنين تكون نسبة التوطين في التعليم الأهلي ٦٠٪، وفي التعليم العالمي ٨٠٪.وأكدت الوزارة تطبيق القرار على منشآت قطاع التعليم العام الأهلي (المدارس الأهلية والعالمية) في جميع المناطق، وشددت على العمل بالقرار بالتوافق مع ما صدر من قرارات وزارية سابقة خاصة بالتوطين ولا يتعارض القرار مع ما جاء في آلية القرارات والتعاميم الصادرة من وزارة التعليم في ٢٣ /‏‏ ١ /‏‏ ١٤٤٠ حول إسناد كافة الأعمال الدورية والإشرافية والأعمال المتعلقة بالأنشطة الطلابية بالمدارس الأهلية والعالمية للسعوديين.