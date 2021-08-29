سادت أمس (السبت) حالة من الارتياح وسط متابعي منحنى إصابات وباء كورونا بعد الانحدار المستمر في الحالات الجديدة للأسبوع الثاني. وسجلت وزارة الصحة 234 حالة فقط خلال الـ24 ساعة الماضية وتعافي (409) فيما بلغت الحالات النشطة (3537) منها (978) حرجة.وبينت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي الإصابات في المملكة منذ ظهور أول حالة بلغ (543796) وحالات التعافي (531733) مع تسجيل 6 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى (8526) حالة.ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات كورونا. مؤكدة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وشدّدت على أهمية أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية.تعاف (409)نشطة (3537)حرجة (978)وفيات 6 حالات